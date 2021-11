Fall Guys: nuovi dettagli sul Pipe Dream della stagione 6

Qualche giorno fa vi avevamo parlato della stagione 6 di Fall Guys, che arriverà domani 30 novembre. I festival sono il tema centrale e ci sono cinque nuovi round. In un recente post sul PlayStation Blog, il junior designer Sam Pickard parla di uno dei nuovi round, Pipe Dream.

Inizialmente pensato per essere un Final Round, Pipe Dream è tutto incentrato su tubi che aspirano i giocatori prima di depositarli in varie strutture a labirinto. Ad avere originariamente l’idea è stato il designer junior Max Boyle, che ha creato Lily Leapers e Gate Crash tra gli altri Round, e si trattava di scegliere il percorso migliore per arrivare alla fine. In seguito ai playtest, l’elemento della corsa è stato rimosso e ci si è concentrati invece sul mistero casuale.

Pickard fornisce anche alcuni consigli per il Round, notando che i percorsi del tubo cambiano ogni volta che viene caricato. Come tale, è consigliabile avere un vantaggio sulla concorrenza ed esaminare le diverse mini-aree per conquistare correttamente il Round. Inoltre, una volta espulsi da un tubo, è possibile tuffarsi a mezz’aria e ottenere un po’ più di distanza.

Ricordiamo dunque che la Fall Guys: Ultimate Knockout – Season 6 – Party Spectacular sarà disponibile da domani 30 novembre su PlayStation 4 e PC.

Qui sotto potete vedere il tweet di qualche giorno fa che mostra il round.

