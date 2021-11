Halo Infinite: il multiplayer ha la massima priorità per 343 Industries

Con Halo Infinite che si avvicina alla pubblicazione sua campagna l’8 dicembre, c’è stato un feedback più che sufficiente per quanto riguarda la sua progressione multiplayer. Dopo la pubblicazione della beta multiplayer circa due settimane fa, in tanti hanno criticato il comparto online per la lenta progressione del Battle Pass, la scarsa personalizzazione, l’eccessiva monetizzazione, le playlist a tempo limitato e altri elementi del gioco

Il capo designer di 343 Industries, Jerry Hook, ha comunicato su Twitter:

Il team di sviluppo si è preso una pausa per festeggiare il Ringraziamento, ma ha sentito il feedback, come notato dal tweet del community manager Brian Jarrard la scorsa settimana.

Come tale, anche dopo aver aggiunto 50 sfide XP per il completamento delle partite, 343 Industries ha notato che era solo il primo passo e che l’evoluzione di questi sistemi “richiederà tempo”. Resta da vedere quali cambiamenti saranno fatti e se il negozio in-game manterrà i suoi prezzi eccessivi in futuro. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli nei prossimi giorni.

Been traveling so slow to respond – but please know the constructive feedback is being heard loud and clear. Changes will take time and our priority this week is giving the team a much deserved break for the holiday after a long final stretch. Thank you for understanding. 🙏

— Brian Jarrard (@ske7ch) November 24, 2021