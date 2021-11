Sea of Thieves: video sui contenuti della stagione 5

Tra pochi giorni arriva la quinta stagione di Sea of Thieves. Poco fa Rare ha pubblicato sui suoi canali social un video che mostra proprio le novità che verranno introdotte nella nuova season, che ricordiamo, inizierà il 2 dicembre. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Questo il testo che accompagna il video:

Prendete del grog e indossate i vostri migliori abiti da festa: la quinta stagione di Sea of Thieves arriva il 2 dicembre per migliorare il vostro viaggio! Seppellite il bottino per sicurezza o condividete le vostre mappe del tesoro con equipaggi curiosi, impiegate nuove strategie e schemi con la barca a remi Cannon o semplicemente festeggiate un altro anno di aggiornamenti gratuiti dei contenuti con tanto di ‘ooh’ e ‘ahh’ ad un vistoso spettacolo pirotecnico. Non importa quale stile da furfante interpreti, ci sarà sicuramente qualcosa che ti piacerà!

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che Sea of Thieves è disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, anche tramite Game Pass. Ricordiamo infine che fino al primo dicembre c’è l’evento che celebra Halo.