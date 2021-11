Final Fantasy VII Remake: condivisi artwork delle camere di Biggs e Wedge, e Tseng con i capelli corti

Final Fantasy VII Remake ha dato modo di raccontare e rivisitare in modo più ampio tante sfaccettature e personaggi presenti nell’originale. Tra questi, sicuramente gli Avalanche, con Jessie, Biggs e Wedge che si sono ritagliati un ruolo più importante all’interno del remake. Ci sono però alcune cose che comunque non si vedono, come le camere in cui vivono (si vedono solo le case da fuori, al settore 7).

Nelle ultime ore, sul profilo Twitter ufficiale del gioco, è stata condiviso un artwork che mostra come sarebbero state le camere di Biggs e Wedge. Il tweet è accompagnato da una domanda: sapete dire qual’è quella di Wedge?

Chi ha giocato il titolo, può facilmente intuire quale delle due appartenga al personaggio con la bandana che gli copre tutto il capo. E non è solo per via del cibo!

Neither Biggs nor Wedge's rooms appear in @FinalFantasy VII Remake, but we can show you what they look like here… Can you guess which room belongs to Wedge? pic.twitter.com/oVFR5ZP1Rz — FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) November 28, 2021

Oltretutto, proprio negli ultimi minuti, è stato postato un nuovo artwork che mostra Tseng, il capo dei dei Turks, con i capelli corti. Come scritto nel tweet, “questo look non è mai stato implementato in Final Fantasy VII Remake, ma speriamo che vi piaccia lo stesso.”

Lasciandovi al secondo artwork qui sotto, che mostra uno Tseng inedito, vi ricordiamo che è disponibile l’episodio con Yuffie e che la seconda parte del remake è in sviluppo.