Company of Heroes 3: da oggi Pre Alpha disponibile

Quest’oggi Relic Entertainment e SEGA sono entusiaste di annunciare che i giocatori di tutto il mondo da domani avranno la possibilità di provare in anteprima il multigiocatore del nuovo Company of Heroes 3. Il leggendario titolo è tornato con il suo connubio tra combattimenti al cardiopalmo e un approccio strategico ancora più raffinato, in un’ambientazione mediterranea mozzafiato.

La versione pre-alpha del multigiocatore permetterà di giocare online e dare un primo sguardo alle battaglie contro gli altri utenti. Nella build saranno a disposizione quattro mappe ambientate in Italia e diverse modalità di gioco, comprese quella co-op contro nemici governati dall’IA, il PvP competitivo, la schermaglia contro l’IA, e sarà possibile ritrovare i grandi pilastri del gioco nonché provare alcune novità, come la pausa tattica in modalità schermaglia, i veicoli blindati, la verticalità delle mappe, i gruppi di battaglia e l’esperienza delle unità.

Ritornano due fazioni classiche, le forze alleate americane e le Wehrmacht, ognuna delle quali arriva sul campo di battaglia caratterizzata dalle proprie abilità uniche in grado di cambiare il corso della guerra. In prossimità del lancio del gioco verranno svelate altre fazioni.

Lo studio non vede l’ora di ascoltare il parere della community ancora una volta dopo l’imminente pre-alpha multigiocatore per garantire che, una volta raccolti tutti i feedback, il gioco possa offrire la migliore esperienza multigiocatore possibile al momento del lancio.

L’alpha è già disponibile per il pre-scaricamento da Steam, e potrà essere giocata dalle ore 18:00 di martedì 30 Novembre alle 05:00 di martedì 7 Dicembre, per accedere basta iscriversi qui