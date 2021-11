Star Wars: tra un mese arriva The Book of Boba Feet

Dopo una serie di voci e rapporti su quanti episodi sarebbe composto lo spin-off di Star Wars dedicato a Boba Feet, oggi è arrivata la conferma su Twitter che l’avventura sarà composta da sette episodi in streaming solamente su Disney+, e debutterà il 29 dicembre. Il Libro di Boba Feet vede il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e il mercenario Fennec Shand che navigano negli inferi della galassia quando tornano nelle sabbie di Tatooine per rivendicare la loro pretesa sul territorio un tempo governato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato criminale. I fan sono stati legati profondamente alla storia di The Mandalorian e il suo posto all’interno dell’universo delle guerre stellari, pertanto era soltanto ovvio che avrebbero espanso tale mondo fantascientifico usando un personaggio ben conosciuto nel franchise. Scopriremo di sicuro di più su cosa rende questa figura così minacciosa e potente, mentre sicuramente sparatorie e momenti d’azione non faranno altro che fiorire a destra e a manca. In particolare sarà curioso vedere come si evolverà il personaggio, poiché già conosciamo quello di cui è capace il cacciatore di taglie, e vederlo in azione sul grande schermo sarà una piacevole sorpresa. Fortunatamente, questa non è l’unica storia che i fan di Star Wars possono aspettarsi nel prossimo anno, con una varietà di progetti in diverse fasi di sviluppo. Confermato per essere presentato in anteprima nel 2022 sono Star Wars: Obi-Wan Kenobi e Star Wars: Andor, e con la stagione 3 di The Mandalorian che ha recentemente iniziato la produzione, è possibile che la serie possa anche debuttare con nuovi episodi. Anche Star Wars: Ahsoka, Star Wars: The Acolyte e Star Wars: Lando sono stati annunciati da Lucasfilm, anche se non hanno ancora una data di uscita. Il libro di Boba Fett debutterà su Disney+ il 29 dicembre, quindi non perdetevelo.

Witness the rise of Boba Fett and Fennec Shand in one month. The Book of @BobaFett, a seven-episode Original Series, begins December 29 on @DisneyPlus. #TheBookOfBobaFett pic.twitter.com/IuuslMma7q — Star Wars (@starwars) November 29, 2021