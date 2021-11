Legends of Runeterra: annunciata una nuova espansione

Legends of Runeterra ha recentemente accolto l’evento di RiotX Arcane dalla grande compagnia di Riot Games, in cui sono state aggiunte un sacco di novità esclusive a tema Piltover e Zaun, ma il resto del mondo non è stato ignorato. Dal resto, l’espansione attuale è ancora Beyond the Bandlewood, e come tale, possiamo aspettarci molta magia. Oggi è uscito un video sulla pagina youtube del gioco in cui finalmente ci mostrano la seconda parte, chiamata Magic Misadventures, e riprende proprio dove l’abbiamo lasciata l’ultima volta. Ava, la piccola esploratrice Yordle della banda scout, è arrivata a Ionia dopo il suo lungo viaggio, e nel mentre ha incontrato un sacco di novità curiose. In particolare, il trailer ci mostra che ha visitato le lussureggianti foreste pregne di grezza magia, e ha fatto grandi amicizie con alcuni personaggi. Ovviamente, se siete giocatori di League of Legends o comunque conoscete la storia dei suoi campioni, saprete che i due figuri che la proteggono sono Kennen e Ahri, entrambi proveniente dal continente di Ionia, per l’appunto. Ahri è una Vastayah della tribù dei Vesani, e la sua storia parla di come stia cercando di scoprire di più sui suoi antenati, visto che si sono spostati in altre isole molti anni fa. Kennen, invece, è uno dei leader del monastero dei Kinkou, l’ordine spirituale che preserva l’equilibrio di Ionia mantenendo la pace con gli spiriti dell’altro mondo, ed è considerato uno degli Yordle più anziani del mondo di Runeterra. Insomma, questa espansione ci riserverà un sacco di sorprese intriganti che ci verranno svelate una volta uscita la seconda parte. Magic Misadventures uscirà l’8 dicembre, quindi nei prossimi giorni aspettatevi di vedere sempre nuovi reveal dei campioni e possibili nuove parole chiave legate al loro stile di gioco. Legends of Runeterra è disponibile su pc e dispositivi mobile Android e iOS.