Cyberpunk 2077: nuovo aggiornamento in arrivo presto

Per quanto possa essere difficile da credere, il primo anniversario di Cyberpunk 2077 si sta avvicinando rapidamente. Nell’ultimo anno, CD Projekt Red ha apportato una serie di aggiornamenti al gioco su tutte le piattaforme, al fine di rendere l’esperienza più piacevole. Tuttavia, quel lavoro è lungi dall’essere finito e l’editore ha grandi piani per il gioco nei prossimi mesi. Oggi è stato rivelato in un comunicato stampa che l’aggiornamento di nuova generazione di Cyberpunk 2077 dovrebbe debuttare nel primo trimestre del 2022, e non sono: l’aggiornamento per PlayStation 5 e Xbox Series X|S sarà rilasciato insieme a un altro importante aggiornamento per tutte le piattaforme. Sfortunatamente, le informazioni definitive su tutto ciò devono ancora essere rivelate. Tuttavia, il primo trimestre del 2022 è dietro l’angolo, quindi sembra probabile che avremo maggiori informazioni nel prossimo futuro. Il lancio di Cyberpunk 2077 potrebbe essere uno dei più famigerati di tutti i giochi. Dopo anni di clamore, il gioco è uscito a dicembre 2020 in uno stato che non corrispondeva alle sue promesse. Mentre la maggior parte dei punti vendita ha trovato divertente la versione per PC, la versione per console si è rapidamente rivelata un disastro pieno di bug. Ciò ha comportato un’enorme richiesta di rimborsi, la rimozione del gioco dal PlayStation Store e persino azioni legali. Negli ultimi 11 mesi, CD Projekt Red ha rilasciato numerosi aggiornamenti per correggere il gioco e i possessori di PlayStation possono persino acquistare nuovamente la versione digitale. Di conseguenza, l’opinione pubblica su Cyberpunk 2077 sembra essere leggermente migliorata, quindi sarà interessante vedere se le cose continueranno su quella strada dopo il prossimo round di aggiornamenti. Cyberpunk 2077 è ora disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC e Google Stadia, e nonostante la critica sia stata molto spietata con il gioco, rimane comunque un grande titolo per lo stile cyberpunk moderno.