Marvel’s Avengers: disponibile War Table Deep Dive

Crystal Dynamics ha reso disponibile il nuovo evento War Table Deep Dive per Marvel’s Avengers, che descrive in dettaglio tutti i contenuti in arrivo durante le festività natalizie. In realtà tutto inizia con l’uscita del primo Raid,dove i Vendicatori devono indagare sul Vibranio corrotto in Wakanda. Si avventurano al Sacro Mound e devono affrontare le forze di Klaw, incluso un gigantesco ragno robotico.

Insieme al nuovo raid c’è una rielaborazione delle ricompense, delle skin, degli aggiornamenti dell’equipaggiamento, un aumento del livello di potenza e l’aggiunta di Spider-Man per i giocatori PS4 e PS5. L’arrampica muri viene a conoscenza di un pericoloso complotto orchestrato dall’AIM e lavora con i Vendicatori per fermare i malvagi propositi dell’organizzazione. Indipendentemente dai propri progressi, è possibile partecipare immediatamente all’evento, anche se non si è giocato alla campagna. Sono state aggiunte anche nuove sfide e ricompense per il nostro amichevole Spider-Man di console. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale PlayStation:

In un futuro in cui i supereroi sono messi al bando, una giovane Kamala Khan deve riunire gli Avengers per fermare la AIM. Marvel’s Avengers prosegue il viaggio epico con nuovi eroi e una nuova narrazione continuativa, per offrire un’esperienza di gioco definitiva degli Avengers.



Marvel’s Avengers inizia durante l’A-Day, il giorno in cui Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow e Thor inaugurano il nuovo e avveniristico Quartier Generale Avengers di San Francisco. I festeggiamenti si trasformano in tragedia quando un misterioso nemico provoca un catastrofico incidente, causando una devastante distruzione. Incolpati di questa tragedia, gli Avengers si sciolgono. Cinque anni più tardi, con tutti i supereroi messi al bando e il mondo nuovamente in pericolo, prende vita una nuova avventura grazie a Kamala Khan, una giovane ragazza determinata a riunire e ricostruire gli Avengers per fermare il potere incontrastato di una nuova forza segreta conosciuta come AIM.

Marvel’s Avengers è disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC tramite Steam e Stadia.