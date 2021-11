Cyberpunk 2077 e The Witcher: in arrivo il multiplayer?

Lo sappiamo bene, i primi mesi dal lancio di Cyberpunk 2077 (così come di The Witcher 3 Wild Hunt, all’epoca) sono stati davvero duri per CD Projekt RED. I titoli non sono usciti in condizioni ottimali (tutt’altro) e se prima la software house aveva in programma di conferire una campagna multiplayer ad entrambe le opere, ben presto si è dovuta ricredere.

In una recente intervista a VGC, tuttavia, il presidente di CD Projekt RED, Adam Kicinski ha affermato che entrambi i franchise, quindi sia Cyberpunk 2077 che The Witcher, in futuro, riceveranno capitoli in cui il multiplayer sarà una parte consistente di tutti e due i titoli. Ad ogni modo, le componenti multiplayer verranno integrate in modo graduale:

Stiamo pianificando di aggiungere la funzionalità multiplayer in futuro ad entrambi i franchise di Cyberpunk e The Witcher, ma in maniera graduale. Non vogliamo rivelare quale sarà il primo dei due a ricevere questo sostanziale cambiamento. Sicuramente, il primo tentativo dell’inserimento della modalità multi-giocatore rappresenterà un qualcosa da cui potremo solamente imparare, per poi aggiungere sempre di più. Passo dopo passo vogliamo aprire le porte al multiplayer, ma aggiungendolo gradualmente.



Per quanto riguarda Cyberpunk 2077, CD Projekt RED pare abbia qualcosa di grosso in serbo. Si parla di un sostanziale e consistente aggiornamento in arrivo presto (leggete qui per saperne di più). Vi ricordiamo che sia Cyberpunk 2077 che The Witcher 3 Wild Hunt sono attualmente disponibili su PlayStation 5, Xbox Series X/S (in retrocompatibilità), PlayStation 4, Xbox One e PC. The Witcher 3 è giocabile anche su Nintendo Switch.