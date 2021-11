CSR Racing 2: annunciata la collaborazione con Ken Block di Zynga

Zynga Inc. ha annunciato la sua collaborazione per CSR Racing 2, il popolare gioco di drag racing per dispositivi mobili, con NaturalMotion game partner ufficiale del pilota professionista di rally e fenomeno internet Ken Block. I giocatori potranno collezionare e mettere a punto le auto più recenti e più belle per competere su pista, il tutto con una grafica all’avanguardia e un’elevata fedeltà visiva.

Attraverso la partnership, CSR2 introduce i giocatori all’ hooning, (filosofia di Hoonigan), un mix di guida aggressiva e di precisione che Ken Block ha reso noto esibendosi con vari veicoli preparati da gara. Come parte della collaborazione, tutte le auto di Ken Block e Hoonigan saranno presenti nel gioco e molti elementi e veicoli della vita di Block andranno a caratterizzare il logo di CSR2. Inoltre è disponibile un evento in-game, Hoonicorn vs. The World 2, che durerà fino al 7 dicembre 2021, in concomitanza con la trasmissione della stagione della serie sul popolare canale YouTube Hoonigan.

Il nuovo evento in-game Hoonicorn vs. The World 2include in CSR2 la Ford Mustang RTR Hoonicorn V2 di Block da 1.400 cavalli, e rappresenta un aggiornamento all'Hoonicorn originale di Block. I giocatori possono gareggiare con l'auto di Ken contro le 15 auto più veloci di CSR2, tra cui la Ford Mustang Cobra Jet, la SSC Tuatara e la Twisted Mistress di Weaver Customs. Attraverso un totale di 40 gare. Inoltre possono guadagnare ricompense di gioco, incluse parti speciali e nuovi aggiornamenti.

Ken Block, che ha iniziato la sua carriera sportiva nei rally nel 2005, subito dopo ha dato vita al marchio Hoonigan. Co-fondatore di DC Shoes, vincitore di 16 rally negli Stati Uniti, sei volte vincitore del Global Rally Cross Championship e superstar degli X Games, Ken Block è sia una leggenda delle corse sia una figura affermata sui social media.

CSR Racing 2 è disponibile per il download gratuito su App Store e su Google Play.