The King of Fighters XV: annunciata l’Omega Edition

SNK Corporation, gli sviluppatori che hanno dato vita a The King of Fighters XV, sono particolarmente lieti di annunciare l’arrivo dell’Omega Edition. Insieme al gioco ufficiale, infatti, l’Omega Edition verrà resa disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4 e Xbox Series X/S.

Al lancio, The King of Fighters XV includerà 39 personaggi giocabili (alcuni dei quali si sono mostrati recentemente), tra cui personaggi classici e preferiti dai fan. In aggiunta al classico 3-on-3 team battle system, il gioco introduce anche la Shatter Strike, una nuova meccanica che consente ai giocatori di contrastare gli attacchi nemici.

Inoltre, la funzione Rush consentirà ai giocatori di eseguire tutte le combo premendo rapidamente i pulsanti di attacco. Tutte queste caratteristiche, incluse mosse speciali rinnovate e vibranti, garantiranno combattimenti più esplosivi e frenetici che mai.

La Omega Edition di KOF XV conterrà sia elementi fisici che elementi disponibili in via digitale. Detta edizione, inoltre, è stata ideata con l’intenzione di rivolgersi, oltre che ai fan dello storico picchiaduro di SNK Corporation, anche ai collezionisti più accaniti. Ecco che cosa conterrà questa edizione speciale del fighting game:

Gioco principale;

3 litografie;

Colonna sonora;

Artbook di 119 pagine;

Cofanetto speciale;

Terry “Garou: MotW” DLC Costume; Leona “Classic Leona” DLC Costume.

Vi ricordiamo che The King of Fighters XV e la sua Omega Edition arriveranno sul mercato a partire dal giorno 17 febbraio 2022 e che saranno giocabili su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Windows 10, Steam e sull’Epic Games Store (visitate il sito ufficiale per ulteriori informazioni).