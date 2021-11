Vampire The Masquerade Swansong rimandato a maggio 2022

Vampire The Masquerade Swansong di Big Bad Wolf e Nacon (annunciato al PC Game Show 2021) è stato ufficialmente rimandato. Inizialmente previsto per un’uscita a febbraio 2022, il titolo è ora slittato alla seconda metà del mese di maggio 2022. L’annuncio è avvenuto tramite il profilo Twitter dell’opera, con cui gli sviluppatori hanno comunicato il posticipo.

Ecco quanto annunciato su Twitter:

Con Vampire The Masquerade Swansong, stiamo cercando di portare la formula “RPG narrativo” al centro del DNA del nostro studio di sviluppo. Stiamo cercando di adattare la nostra personale formula al prodotto “videogioco”. Gli intrighi di natura politica e i misteri sovrannaturali si stagliano perfettamente sul setting che stiamo creando e su ciò che desideriamo raccontarvi. Il nostro obiettivo è quello di creare un mondo su misura per tutti voi e che vi richieda di compiere scelte difficili che daranno vita a delle complicate conseguenze. Swansong è caratterizzato da molti dialoghi, personaggi, scelte ed opportunità che incideranno parecchio sulla storia. L’altro nostro obiettivo è, ovviamente, puntare alla qualità.

Il team di sviluppo Big Bad Wolf si è poi espresso in merito alle cause che ne hanno provocato il posticipo:

Detto questo, abbiamo preso la difficile decisione di posticipare il lancio di Vampire The Masquerade Swansong da febbraio 2022 a maggio 2022. Non è una decisione che abbiamo preso alla leggera, anzi si è rivelata necessaria per garantirvi il più elevato livello qualitativo possibile. Chiaramente, anche la pandemia ha giocato un ruolo importante nella scelta di posticipare l’uscita del gioco. Questo tempo extra ci permetterà di rifinire per bene il prodotto e di ascoltare anche i feedback e le domande della community. Siamo un team molto piccolo, ma molto appassionato di ciò che fa.

Ebbene, sembra che siano state molteplici le ragioni che hanno spinto la software house a prendere questa tanto sofferta quanto necessaria misura. Vampire The Masquerade sarà giocabile a partire dal 19 maggio 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

An important announcement regarding the release date of Vampire: The Masquerade – Swansong. 🖤 pic.twitter.com/8V7JStdRok

— Vampire: The Masquerade – Swansong (@VampireSwansong) November 29, 2021