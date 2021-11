Super Monkey Ball: il director desidera un nuovo episodio

Il colorato e simpatico arcade di SEGA ha da poco visto l’uscita del suo ultimo capitolo, ovvero Super Monkey Ball Banana Mania, approdato sulle principali console lo scorso ottobre (ne abbiamo svolto anche una recensione!). In un’intervista piuttosto recente, il director dell’ultimo episodio del platform con le scimmiette, ovvero Masao Shirosaki, ha parlato dei piani futuri del franchise.

Il director, infatti, ha colto l’occasione dell’intervista per esprimere il suo desiderio, volto a continuare la creazione di altri capitoli della serie Super Monkey Ball. Shirosaki è da un po’ che sta pensando a come sviluppare i prossimi capitoli e pare che abbia già qualche idea interessante. Tuttavia, il regista ha ammesso che la decisione di rinnovare il franchise non è sua:

Dato che Banana Mania e il precedente gioco sono entrambi remake, sento il desiderio irrefrenabile di creare un nuovo capitolo del franchise. Ho qualche idea su come svilupparlo. Non vedo l’ora di vedere come crescerà la serie. Purtroppo, non è un qualcosa che posso fare da solo, perciò vorrei che prima tutti si godessero Super Monkey Ball Banana Mania.



Sebbene molti giocatori siano affezionati al franchise, alcuni pareri della critica sono contrastanti. Se da una parte la stampa ritiene che il gioco incarni il più puro concetto di videogioco (perlopiù a causa della sua natura arcade), dall’altra alcuni esponenti del settore ritengono che la formula sia invecchiata male. Resta fermo il fatto che SEGA ha svolto un eccellente lavoro di restaurazione, che ha reso il remake appetibile anche alle nuove leve di videogiocatori.

Super Monkey Ball Banana Mania, vi ricordiamo, è attualmente disponibile per le principali console in circolazione: Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.