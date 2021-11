Another Eden The Cat Beyond Time and Space annuncia il crossover con Chrono Cross

WFS annuncerà un crossover con Square Enix per Another Eden: The Cat Beyond Time and Space il 4 dicembre. Potrai guardare l’annuncio in live streaming in inglese e giapponese. Di recente, un utente di Reddit ha pubblicato un argomento sottolineando che l’ultimo aggiornamento di Another Eden: The Cat Beyond Time and Space includeva file per una collaborazione Chrono Cross. Trovate maggiori informazioni qui. Un recente rumor ha anche affermato che Chrono Cross sta ricevendo una remaster. Di seguito una panoramica del gioco, tramite la sua pagina Steam :

Tutto è iniziato il giorno in cui è scomparsa davanti ai miei occhi. Poi improvvisamente la città è stata ridotta in rovina in un batter d’occhio. È stato allora che ho prestato giuramento. Ancora una volta, sto intraprendendo un viaggio oltre il tempo e lo spazio. Per salvare il nostro futuro perduto. Prima che l’oscurità del tempo cada su tutti noi …

Vivi un’avventura in un mondo che abbraccia più continenti e tre periodi di tempo: l’antichità, il presente e il futuro.

Another Eden: The Cat Beyond Time and Space è disponibile per Nintendo Switch, dispositivi mobile e PC tramite Steam.

