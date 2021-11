Genshin Impact: trapelate informazioni su Dendro Vision, rumor

Con il lancio del Genshin Impact Closed Beta Test 2.4, sono emerse nuovi leaks relativi a Dendro, con nuovi dettagli estratti dai dati sulle future Dendro Elemental Reactions. Dendro è uno dei sette elementi di Genshin Impact e mentre alcuni nemici come Dendro Slimes e reazioni sono già inclusi nel gioco, non ci sono ancora personaggi giocabili di Dendro. L’Elemento dovrebbe essere aggiunto con il rilascio della regione di Sumeru, governata dal Dendro Archon.

L’ account di data mining di Genshin Impact Project Celestia ha rivelato che i nuovi dati di Dendro Elemental Reactions sono inclusi nella versione 2.4 Beta. Le reazioni saranno ufficialmente tradotte in Overgrown e Intensified. Overgrown si occuperà di infliggere elemental status DMG che consumano PV nel tempo ai nemico e probabilmente sarà basato su Elemental Mastery. Nel frattempo, Intensified attiverà un debuff delle statistiche contro i nemici. Simile a Cryo ed Electro quando si ottiene Superconduct che decresce il DEF fisico, mentre questo ridurrà la statistica di elemental DEF. Sebbene nei dati siano state trovate solo due reazioni Dendro, non si dovrebbe escludere che ulteriori reazioni verranno implementate insieme a Dendro. In particolare, non sappiamo ancora se sarà un elemento unico come Geo, che non ha reazioni Swirl, o se avrà qualche tipo di interazione con Anemo. miHoYo ha rivelato che tutte le regioni di Teyvat dovrebbero essere implementate nel gioco entro il 2025. Ciò significa che verrà aggiunta almeno una regione all’anno e che Sumeru e Dendro dovrebbero essere rilasciati nel 2022. Sumeru dovrebbe anche segnare il rilascio di Baizhu come personaggio giocabile di Dendro.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.