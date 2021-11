Halo Infinite: in arrivo nuovi miglioramenti alla progressione del Battle Pass

Dopo aver dichiarato che la progressione multiplayer di Halo Infinite sarebbe stata in cima alla lista delle priorità, 343 Industries ha rivelato i cambiamenti in arrivo per i punti esperienza guadagnati dalle partite. Il community manager John Junyszek ha dichiarato che gli XP guadagnati dalle prime sei partite in un giorno saranno aumentati. Questo cambiamento dovrebbe entrare in vigore domani.

Quanti punti esperienza ci si potrà aspettare? La prima partita fornirà 300 XP; la seconda e la terza partita conferiranno 200 XP ciascuna e la quarta, quinta e sesta partita forniranno 100 XP ciascuna. Ogni partita da quel punto in poi in un giorno fornirà 50 XP, come avviene attualmente. Questo dovrebbe permettere ai giocatori di guadagnare un intero livello di Battle Pass al giorno, che può essere triplicato con un XP booster.

Naturalmente, il team di sviluppo è consapevole che i fan vogliono “cambiamenti ancora più grandi”. Junyszek ha detto che il team è impegnato nello stesso, ma che questi “richiederanno tempo”. Come tale, questa è una soluzione a breve termine abbastanza buona per coloro che giocano tutti i giorni. Ora dobbiamo solo aspettare che 343 Industries affronti i problemi di personalizzazione delle armature, le modalità mancanti e altri problemi.

Il multiplayer di Halo Infinite è attualmente disponibile in beta per Xbox One, Xbox Series X/S e PC.