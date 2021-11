Call of Duty Vanguard: disabilitata una modalità per i continui crash

Sledgehammer Games ha lanciato un nuovo aggiornamento della playlist per Call of Duty: Vanguard che ha aggiunto, tra le altre modalità, Collina dei Campioni. Purtroppo quest’ultima modalità è stata recentemente disabilitata per le console Xbox Series X/S a causa di problemi di crash improvvisi. Il team di sviluppo sta attualmente indagando sulla problematica che affligge le versioni next-gen delle console di Microsoft e sta cercando di trovare una soluzione nel più breve tempo possibile.

Questo non è il primo caso di problemi di crash che il gioco ha affrontato. L’evento Secrets of the Pacific è stato lanciato la scorsa settimana e solo poche ore dopo ha dovuto essere disabilitato a causa di “diffusi problemi di crash”. Questo potrebbe spiegare perché la Stagione 1 e l’aggiornamento Pacifica di Call of Duty: Warzone (che aggiunge la nuova mappa Caldera e l’anti-cheat Ricochet) sono stati rimandati al 9 dicembre.

When we made our initial change to progression, which added Daily "Play 1 Game" Challenges, updated Weekly Challenges, and doubled the duration of 2XP Boosts, we promised that we'd monitor the data and make additional changes if needed. Now, it's time to follow up on that.

— John Junyszek (@Unyshek) November 30, 2021