Cyberpunk 2077: CD Projekt RED espande il team per sviluppare la prima espansione

CD Projekt RED ha precedentemente confermato che le versioni next-gen di Cyberpunk 2077 sarebbero arrivate nel primo trimestre del 2022. Questo importante update sarà disponibile insieme a un nuovo aggiornamento massiccio per tutte le piattaforme. Nei suoi risultati finanziari del Q3 2021, il presidente di CD Projekt, Adam Kiciński, ha anche confermato che i lavori sono in corso per la prima grande espansione del titolo.

In un nuovo video, il CFO, Piotr Nielubowicz. ha detto dichiarato all’interno di un video:

Con ogni mese che passa, stiamo anche espandendo i team responsabili dello sviluppo di una grande espansione per Cyberpunk, così come altri progetti non annunciati.



Già a settembre, Kiciński aveva rivelato che 160 persone stavano lavorando alla prima espansione, mentre altri 70 erano coinvolti in “progetti non annunciati.

Le entrate trimestrali per CD Projekt RED sono aumentate di circa il 40%, raggiungendo i 34,7 milioni di dollari. Mentre i profitti erano in calo, questo era dovuto alle “spese relative all’aggiornamento di Cyberpunk e al lavoro esplorativo su nuovi progetti”. Cyberpunk 2077 è attualmente disponibile per Xbox One, PS4, PC e Google Stadia. In altre notizie recenti, Kiciński ha detto che non era previsto per Xbox Game Pass e PS Now poiché è “troppo presto” per vedere il gioco su tali servizi. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulle pagine di GamesVillage.it.