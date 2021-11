Hitman 3: assassinii a tema natalizio

Quest’oggi ci sono novità su Hitman 3, terzo capitolo principale del reboot che è stato messo in atto a partire dal 2016 da IO Interactive. Dopo il termine dell‘evento sui sette peccati capitali, lo sviluppatore ha in programma di continuare a sostenere il gioco con più nuovi contenuti per tutto il 2022, partendo dall’evento invernale!

Per le feste invernali Io Interactive ha rilasciato una mappa invernale a tema natalizio e non solo: Due pezzi di contenuto stagionale permanente saranno aggiunti al gioco con Holiday Hoarders (che prende il via oggi) e Hokkaido Snow Festival (che prende il via il 3 gennaio), entrambi i quali collettivamente aggiungeranno anche due nuovi abiti e un nuovo strumento.

Nel frattempo, a intervalli regolari dal 3 dicembre fino al 19 gennaio, il titolo riporterà anche tutti i suoi precedenti Contratti Elusivi. Questo solo in preparazione alle novità che arriveranno nel 2022!

Vi ricordiamo che il titolo è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC, Stadia e Nintendo Switch (in versione digitale)