Starfield: la ricerca incessante nel primo dev diary “Nel campo stellare”

Bethesda ha pubblicato il primo di una serie di dev diary relativi a Starfield, il titolo sci-fi in uscita nel 2022. Si tratta del format “Nel campo stellare”, e questo episodio si parla della ricerca incessante del team per la costruzione di questo nuovo mondo fantascientifico.

In questa discussione tra il game director Todd Howard, la studio director Angela Browder e l’art director Matt Carofano potete scoprire come le ambizioni, le passioni e la cultura di Bethesda Game Studios hanno influenzato la storia e le scelte dell’azienda e capire come guardano al futuro con Starfield. Il tutto partendo proprio dall’identità di un gioco Bethesda, dell’impatto avuto sulla nuova generazione di sviluppatori che ora lavorano proprio a quei giochi. La prima parte mostra infatti i mondi di Skyrim e di Fallout, prima di arrivare al prossimo passo, verso lo spazio, dell’azienda di Rockville, con l’esplorazione definitiva, e una solida base più scientifica.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che Starfield sarà disponibile dal 22 novembre 2022 in esclusiva Xbox Series X/S e PC.