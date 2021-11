Clid the Snail: nuovo trailer di rilascio

Quest’oggi ci sono novità da parte di Koch Media & Weird Beluga Studio sono lieti di annunciare la data di rilascio di Clid the Snail.

In un mondo in cui l’esistenza dell’umanità è solo un lontano ricordo, vesti i panni di Clid, una lumaca ubriacona combinaguai esiliata dalla sua cittadella. Insieme a Belu, una leale e loquace lucciola, imparerai a conoscere una bislacca banda di emarginati e troverai quella che sarà la tua nuova casa. Grazie a questo nuovo gruppo di amici, la tua vita avrà un nuovo scopo: sterminare la misteriosa infestazione di bavosi che sta devastando la terra.

Il titolo è uno sparatutto dall’alto in cui la narrazione basata sui personaggi e il combattimento tattico sono al centro della scena. Attraverso Clid, vivrai una storia di esilio, amicizia e tradimento, e le avventure di una lumaca combinaguai in guerra con tutti. Esplora un mondo infido pieno di minacce e sfide, in cui il posizionamento strategico, la precisione nelle sparatorie e l’osservazione dei nemici sono essenziali per sopravvivere. Scopri la verità sull’infestazione di bavosi che sta devastando il mondo e salva la terra dalla rovina.

Un riccio timido, una tartaruga sciamana, un pipistrello muto, una rana ninja e un camaleonte con un occhio solo: questi sono i membri di Alastor . Torna a casa dopo ogni missione per riposare, rifornirti di risorse, migliorare l’attrezzatura e consolidare amicizie. Vieni a conoscere questi personaggi unici e svela il loro passato per scoprire la chiave della storia.

Paludi, deserti, montagne, isole… Ogni missione ti porterà in una nuova località tutta da scoprire. Aiuta gli abitanti del posto ad affrontare la minaccia dei bavosi e diventa il loro eroe! E ricorda di tenere gli occhi aperti: esplora ogni livello alla ricerca di bonus extra.

Potenti minacce ti aspettano alla fine di ogni missione. Dovrai studiare il loro comportamento, prestare attenzione ai dettagli e scegliere le tue armi con saggezza per poter sopravvivere.

Sparare non è sempre la risposta. Usa le tue armi e il tuo intelletto per risolvere enigmi, trovare segreti e progredire nella storia. A volte le risposte sono nascoste in bella vista…

Dai libero sfogo alla creatività con pistole, granate e gusci di lumaca per superare in astuzia i nemici. Sfrutta l’ambiente a tuo vantaggio e impara a posizionarti per emergere vittorioso.

Il titolo sarà disponibile dal 15 Dicembre su PC sulla piattaforma Steam, al rilascio sarà disponibile anche per Nvidia Geforce Now