Triangle Strategy: il nuovo trailer è su Roland

Da quando è stato mostrato per la prima volta, Triangle Strategy è sembrato fin da subito un RPG tattico a turni che potrà dire la sua, sulla scia di Octopath Traveler. Square Enix ha rilasciato un nuovo trailer, incentrato su uno dei personaggi che faranno parte dell’avventura.

Il personaggio in questione è Roland Glenbrook, uno dei principali del gioco, che ha avuto un ruolo significativo nella demo del gioco di qualche mese fa (vi abbiamo portato un provato). Dalla demo, sappiamo che Roland è il principe del Regno di Glenbrook, che è stato usurpato da Re Gustadolph. L’onorevole principe è ora spinto a combattere contro l’usurpatore e a reclamare il suo legittimo trono.

Qui sotto potete vedere il trailer, in giapponese, ricordando che Triangle Strategy uscirà in esclusiva per Nintendo Switch il 4 marzo 2022.

Questa una descrizione del gioco attraverso il Nintendo eShop:

Prendi il controllo di un gruppo di guerrieri nei panni di Serenoa, il rampollo del casato dei Wolfhort, e immergiti in una storia in cui ogni tua scelta può fare la differenza. Le decisioni più importanti rafforzeranno una delle tre convinzioni, pragmatismo, moralità e libertà, che insieme determinano la visione del mondo di Serenoa e influenzano lo svolgimento della storia. Di fronte alle scelte fondamentali, vari personaggi esprimeranno il loro voto tramite la Bilancia risolutrice. In questi frangenti, i tuoi alleati e le decisioni passate possono determinare il fato di intere nazioni e dello stesso continente di Nortelia.