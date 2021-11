Chi Vuol Esser Milionario?: finalmente su next gen

Quest’oggi ci sono novità sul famoso gioco a premi Chi Vuol Esser Milionario?. Il gioco prodotto da Microids arriva con una nuova versione ricca di tanti contenuti inediti. Basato sul mitico quiz televisivo di Sony Pictures Television che ha recentemente celebrato il suo 20° anniversario

Il gioco è Il modo migliore per vivere davvero l’atmosfera del quiz più amato del mondo! 15 domande, di difficoltà sempre crescente, a cui rispondere esattamente senza sbagliarne neanche una, per raggiungere la vetta del montepremi milionario. Oltre 8.000 domande, suddivise in diverse categorie come Storia, Sport, Scienza, Arte e letteratura, ecc, che metteranno alla prova la ppreparazione di ogni giocatore. Naturalmente, il gioco consente i famosissimi “aiutini”, come “Telefona a casa”, ” Chiedi al pubblico”, 50-50 e “Cambia domanda”!

Il gioco offre un’esperienza divertente per tutta la famiglia grazie a due livelli di difficoltà per un solo giocatore: una modalità con difficoltà normale e una dedicata ai bambini con domande più semplici specificamente rivolte a un pubblico più giovane.

Preparatevi a sfidare amici e famigliari grazie alle modalità multiplayer

Il titolo offre molte modalità , vediamone alcune:

– La modalità “ Free-for-All ”, fino a 4 giocatori, ognuno con il proprio controller, che dovranno sfidarsi contemporaneamente su una serie di domande. che vinca il migliore!

”, fino a 4 giocatori, ognuno con il proprio controller, che dovranno sfidarsi contemporaneamente su una serie di domande. che vinca il migliore! – La modalità “ A turno “, fino a 10 giocatori per un gioco ad alta tensione, in cui una sola risposta sbagliata significa essere eliminati. Giocabile con un solo controller, questa modalità è disponibile anche con un’impostazione “Famiglia”, che consente a tutti di prendere parte all’azione!

“, fino a 10 giocatori per un gioco ad alta tensione, in cui una sola risposta sbagliata significa essere eliminati. Giocabile con un solo controller, questa modalità è disponibile anche con un’impostazione “Famiglia”, che consente a tutti di prendere parte all’azione! – La modalità “Cooperativa”, nella quale si può formare una squadra fino a 4 giocatori e lavorare insieme per raggiungere l’obiettivo. Concordia e persuasione saranno essenziali per vincere!

Una modalità multiplayer online in stile “tutti contro tutti di massa”: fino a 99 giocatori in una modalità “Battle Royale” per provare a vincere il montepremi milionario sbaragliando la più accanita concorrenza!

I nuovi contenuti comprendono:

Oltre 3000 nuove domande , per ben 8000 domande in totale!

, per ben 8000 domande in totale! Nuovi pacchetti di domande per mettere alla prova le conoscenze sui Giochi Olimpici o sulla Justice League!

per mettere alla prova le conoscenze sui Giochi Olimpici o sulla Justice League! Un’opzione per rimuovere il timer che consente a tutti di prendersi il tempo necessario per inviare la risposta finale!

che consente a tutti di prendersi il tempo necessario per inviare la risposta finale! Una nuova modalità di “ gioco veloce ” incentrata solo su domande e risposte che consente ai giocatori di raggiungere il milione più velocemente!

” incentrata solo su domande e risposte che consente ai giocatori di raggiungere il milione più velocemente! Grafica e animazioni migliorate per offrire ai giocatori un’esperienza ancora più immersiva nello “studio” del quiz!

Il titolo sarà disponibile da inizio 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One e PC