Halo Infinite: trailer di lancio della campagna

Dopo aver reso disponibile la beta multiplayer, i fan in attesa della campagna di Halo Infinite dovranno attendere l’otto dicembre, data d’uscita del nuovo capitolo della saga. Nel frattempo però, gli sviluppatori di 343 Industries e Xbox Game Studios hanno fatto uscire il trailer di lancio della campagna, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questo il testo che accompagna il video:

Quando ogni speranza è persa e il destino dell’umanità è in bilico, Master Chief è pronto ad affrontare il nemico più spietato che abbia mai affrontato. Entra nell’armatura del più grande eroe dell’umanità per vivere un’avventura epica ed esplorare le vaste distese di Zeta Halo, da altezze mozzafiato a misteriose profondità sotto l’anello. Salva i marines dell’UNSC per ottenere rinforzi nella tua lotta contro un temibile nemico conosciuto come “il bandito”. Godetevi la vera libertà spartana nell’esperienza Halo più grande, più aperta e pieno di avventura, il lancio 8 dicembre 2021.

Halo Infinite sarà infatti disponibile a partire dall’otto dicembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S. Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che qualche giorno fa il gioco è entrato in fase gold, e sono proprio di ieri due filmati, di cui uno live action.