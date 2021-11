Dying Light 2 Stay Human entra in fase gold

In questo periodo vi abbiamo spesso parlato di Dying Light 2 Stay Human, nuovo capitolo della saga con gli zombie di Techland. Qualche giorno fa vi avevamo fatto sapere che le possibilità di nuovi ritardi erano pari a zero, e la notizia di oggi conferma il fatto che il gioco uscirà il 4 febbraio 2022; è stato infatti annunciato che è entrato in fase gold.

“Siamo molto contenti e ora possiamo sentire che questo sta accadendo davvero!” ha detto il lead game designer Tymon Smektala in un comunicato stampa. “Dopo tanti anni di duro lavoro siamo orgogliosi dell’uscita di Dying Light 2: Stay Human”.

Smektala ha continuato: “Ci siamo. Il momento finale e cruciale per noi. Il gioco è pronto per essere prodotto, ma non rallenteremo. Il fatto che il gioco sia finito e che abbiamo raggiunto lo status gold due mesi prima dell’uscita è un grande segno, ma non significa che il nostro lavoro finisca qui. Ci sono ancora alcuni aggiornamenti e modifiche da aggiungere, e il feedback della comunità da implementare, ma la base è solida e pronta per giocare. Sono estremamente orgoglioso di tutta la squadra!”.

Techland trascorrerà i prossimi due mesi prima del rilascio implementando ulteriori feedback dai media e dalle sessioni di anteprima hands-on degli influencer, oltre ad ottimizzare il gioco il più possibile. Qui sotto potete vedere il tweet sul profilo ufficiale del gioco.

Dying Light 2 has gone gold!

It wouldn’t be possible without your support over all these years – we will spend an additional time making sure that we’ll deliver the best possible experience for you.

Thank you for being with us!

Can’t wait to meet you in The City on February 4th! pic.twitter.com/2I6KHrmW14

— Dying Light (@DyingLightGame) November 30, 2021