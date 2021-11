Project Iron: annunciato l’RPG dark fantasy di MercurySteam (di Metroid Dread) e 505 Games

505 Games co-pubblicherà e co-svilupperà il prossimo gioco dello sviluppatore di Metroid Dread, MercurySteam, come annunciato dall’azienda milanese: con il nome in codice di “Project Iron”, il nuovo gioco è un action RPG in terza persona ambientato in un oscuro mondo fantasy e sarà disponibile in multipiattaforma (non specificate quali al momento) in tutto il mondo. La proprietà intellettuale sarà co-proprietaria della società madre di 505 Games, Digital Bros, e di MercurySteam.

“Siamo entusiasti di lavorare con il team di MercurySteam, uno studio collaudato che nel corso degli anni ha creato numerose IP fenomenali, tra cui il recente successo Metroid Dread in collaborazione con Nintendo”, hanno dichiarato i co-CEO del gruppo Digital Bros Raffi e Rami Galante in un comunicato stampa. “Con la visione creativa e il talento di MercurySteam e la vasta esperienza di 505 Games, i giocatori possono aspettarsi un videogioco di alta qualità, accattivante e coinvolgente”. L’investimento iniziale è di 27 milioni di euro.

Oltre al recente Metroid Dread, MercurySteam è anche nota per aver sviluppato il remake 3DS del 2017 Metroid: Samus Returns, così come i giochi Castlevania: Lords of Shadows. Sembra che Project Iron sia nelle prime fasi di sviluppo, quindi potrebbe volerci un po’ prima di vedere o sentire qualcosa di questo Project Iron.

