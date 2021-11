Dreams: il nuovo aggiornamento facilita le creazioni

Gli aggiornamenti al grande titolo di Media Molecule non tardano mai ad arrivare su Dreams, e nonostante sia un’esclusiva di PlayStation 4, è bello vedere come il gioco venga aggiornato con ritmi costanti e intelligenti. Oggi, infatti, Sony Interactive Entertainment è lieta di annunciare non uno, ma ben due nuovi aggiornamenti, ognuno dei quali porta una nuova formula nella tavola del grande videogioco creativo. Il primo update è Ancient Dangers: A Bat’s Tale, esperienza in terza persona realizzata e progettata per mettere alla prova le abilità degli avventurieri più coraggiosi. L’aggiornamento permette di giocare contro simpatici nemici, di trovare enigmi per stimolare il ragionamento e di combattere contro un drago come boss finale. Il contenuto è giocabile in modalità giocatore singolo o in co-op locale. Il secondo grande update riguarda un aspetto più classico di Dreams, ossia la creazione e il nuovo sistema di editing elaborato e sistemato per garantire un’esperienza più pulita che mai: con DreamShaping, infatti, ideare giochi non è mai stato così veloce, facile e divertente. Grazie ad una nuova interfaccia e un nuovo sistema di modelli, DreamShaping ora aiuta i creatori con strumenti e indicazioni per iniziare a dare vita platform 2D, sparatutto a scorrimento laterale e giochi di minigolf. Riguardo a questa nuova sezione, questo hanno da dire gli sviluppatori:

“Nella nuova schermata <Inizia> a creare potrete accedere alla pagina di presentazione di ogni modello. Abbiamo indicato la difficoltà di ogni modello (e in alcuni casi le parti all’interno di ogni modello) per diversi livelli di esperienza. I modelli per principianti servono a farvi prendere confidenza con la creazione, permettendovi solo di imprimere elementi; i modelli di media difficoltà introducono la nozione di cablaggio, e i modelli più avanzati trattano tecniche come l’ottimizzazione del gioco. Inoltre troverete nuove sezioni per promuovere elementi di qualità da usare nelle vostre creazioni, creatori di Dreams di alto livello e vincitori di premi da seguire, ed eventi della community; più una serie di nuove pagine di aiuto collegate all’assistenza online tramite codici QR.”