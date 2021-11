Beyond a Steel Sky: da oggi disponibile

Quest’oggi lo Studio Revolution Software e il publisher Microids, sono orgogliosi di annunciare che Beyond a Steel Sky è finalmente disponibile.

Da Charles Cecil, l’autore della serie Broken Sword, e con la direzione artistica di Dave Gibbons, il leggendario artista creatore, tra le altre cose, di Watchmen, il gioco è l’erede spirituale del superclassico Beneath a Steel Sky.

Le versioni per console del gioco presentano diversi miglioramenti del gameplay, come la vibrazione del controller, e la risoluzione 4K nelle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X.

Il titolo è un’emozionante storia di lealtà e redenzione ambientata in un mondo inquietante e terrificante governato da intelligenze artificiali. Ambientato un decennio dopo gli eventi del primo capitolo Beneth a Steel Sky, il nuovo capitolo trasporta ancora una volta i giocatori nell’affascinante atmosfera distopica e cyberpunk di Union City, una città piena di inquietanti e misteriosi segreti.

Caratterizzato dallo stile unico dei fumetti di Dave Gibbons, il gioco è un’avventura estremamente ambiziosa che ridefinisce il genere, offrendo al giocatore la possibilità di di sovvertire il mondo in cui si troverà a vivere.

“Grazie a Microids, Beyond a Steel Sky è finalmente disponibile per tutti i giocatori. Abbiamo avuto la possibilità di migliorare e potenziare in maniera importante il gioco, e sono molto contento del risultato. Dopo il plauso della critica sui formati precedenti, non vedo l’ora di sentire la risposta dei giocatori che si cimenteranno nella versione su console, siano essi nuovi o fan dell’originale”