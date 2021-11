Rainbow Six Siege: arrivano oggi nuovi aggiornamenti

Anno 6 è la stagione corrente di Rainbow Six Siege, e nonostante sia durata molto tempo, è giunta l’ora che arrivi l’ultimo grande aggiornamento, High Calibre. Questa nuova stagione introduce il nuovo Operatore irlandese Thorn, la rielaborazione della mappa Outback, nuovi colori predefiniti delle squadre e un nuovo Pass Battaglia con una nuova skin per armi esotiche, assieme ad altri aggiornamenti. Thorn in particolare sembra la star di questo aggiornamento, poiché il suo kit sembra molto interessante. equipaggiato con il Razorbloom Shell: un dispositivo di prossimità che, una volta attivato, innesca una detonazione a tempo. Se un giocatore nemico non esce dall’area d’effetto in tempo, riceverà danni allo scadere del timer. Thorn è un Operatore con velocità e armatura media che può essere equipaggiato con il nuovo UZK50Gi o l’M870 come armi primarie e con 1911 TACOPS o C75-AUTO come armi secondarie. Ma questo non è tutto ovviamente, poiché dobbiamo anche parlare dell’update alla storica mappa Outbreak, la quale ha ricevuto un sostanzioso aggiornamento. è stata ridisegnata per migliorare il bilanciamento e la comodità del giocatore. Sia l’edificio principale che la zona esterna sono stati modificati per permettere agli Attaccanti di pianificare e mettere in atto strategie più efficaci. Nuovi muri esterni distruggibili sono stati aggiunti all’edificio e alcune aree sono state ristrutturate e ripulite per fornire migliori linee di tiro. Insomma, un sacco di contenuti succosi attenderanno i giocatori di Rainbow Six Siege, e non vediamo l’ora di vedere cos’altro avrà in serbo per noi la Ubisoft con i futuri aggiornamenti. Ricordiamo che Anno 6 Stagione 4 arriva con un nuovissimo Pass Battaglia, che include 100 livelli e 131 ricompense, disponibile fino al 21 febbraio. Il Pass Battaglia include un percorso gratuito e uno Premium disponibile per 1200 crediti R6. Chi disporrà del Pass Battaglia Premium potrà progredire più velocemente e sbloccare già da subito Thorn.