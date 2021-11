League of Legends Wild Rift: ecco tutte le novità

Oggi c’è stata una grande sorpresa per gli utenti di League of Legends Wild Rift, il MOBA di Riot Games su mobile che continua a catturare milioni di giocatori ogni mese che passa. A distanza di alcune settimane dall’ultimo aggiornamento, ad accompagnarci in questo nuovo ed emozionante video c’è niente meno che Alan Moore, il game director, il quale ci presenta le novità. Prima di tutto, una nuova rivalità metterà a ferro e fuoco la landa, e le protagoniste sono le due sorelle Kayle e Morgana. La prima gioca prevalentemente nella corsia superiore, mentre la seconda può fare sia la corsia centrale che quella inferiore come supporto. Assieme a loro due uscirà anche un evento dedicato, quindi non perdetevelo. Come seconda novità abbiamo l’aggiornamento di gameplay e grafico di Dr. Mundo, per rispecchiare il suo nuovo aspetto sulla versione per PC. Sono stati completamente fedeli all’originale, e non hanno modificato nient’altro. Inoltre, le vecchie skin Gloriose saranno disponibili per un breve periodo se riuscirete a guadagnare abbastanza Punti Classificate, delle nuove ricompense esclusive ottenibili solo nelle partite classificate, mentre la skin di quest’anno sarà Orianna Gloriosa. Le skin Hexploratore sono tornate, e con esse c’è un nuovo campione che si è meritato tale privilegio, ovvero Shyvana, e quando finirete completamente le ricompense del Wild Pass sbloccherete l’aspetto del campione. In seguito, la skin line Rose di Cristallo compare anche su Wild Rift, e i candidati fortunati sono:

Lux.

Sona.

Jarvan IV.

Ezreal.

Ma se credete che sia tutto finito vi sbagliate di grosso. Infatti, la sorpresa più grande di tutti è stata lasciata verso la fine, ovvero l’annuncio della modalità Fuoco Ultra Rapido. Come su PC, questa modalità porterà caos e divertimento, poiché le ricariche delle vostre mosse saranno drasticamente ridotte e non spenderete alcuna risorsa, come mana o energia, a farle. Buttatevi ora nel mondo di League of Legends Wild Rift, il quale sta per ricevere uno degli aggiornamenti più selvaggi di sempre.