Marvel’s Avengers: arriva il nuovo aggiornamento

Il nuovo aggiornamento 2.2 di Marvel’s Avengers è finalmente disponibile. L’annuncio è stato dato dalla Square Enix in persona, e i ragazzi di Crystal Dynamics ci assicura solo il meglio in questo aggiornamento. Oltre all’aggiunta di Spider-Man soltanto per i giocatori su PlayStation verrà aggiunto anche il raid da quattro giocatori in cui si affronterà Ulysses Klaw, il Terribile Signore del Suono. Oltre a tutto questo, ovviamente, ci aspetta una serie di content nuovo di zecca che migliorerà il quality life del gioco:

Carichi – La funzionalità dei carichi fornisce un nuovo modo di ottenere elementi estetici, risorse e altri oggetti tramite gameplay, un’opzione molto richiesta dalla community di Marvel’s Avengers. Ogni carico costa 500 unità (la valuta ottenibile giocando a Marvel’s Avengers) e attinge da una collezione di circa 250 oggetti possibili, con una probabilità limitata di conferire un costume premium non ottenibile altrimenti. Ma non occorre fortuna per ottenere il costume: i giocatori lo riceveranno automaticamente dopo aver reclamato 100 carichi.

Aumento del livello di potenza – Il livello di potenza massimo ottenibile è stato portato da 150 a 175. L’acquisizione degli equipaggiamenti migliori richiederà il completamento della sfida più ardua del gioco: il nuovo raid da quattro giocatori, il Raid di Klaw, Suoni discordanti in modalità élite, il livello di difficoltà più elevato.

Potenziamento dell’equipaggiamento – I giocatori possono riciclare l’equipaggiamento di un livello di potenza superiore per potenziare quello attuale e portarlo al livello di potenza dell’oggetto consumato, con alcune eccezioni.

Dentro il gioco potrete accedere al tavolo della guerra in cui avrete una preview che vi spiegherà tutti i cambiamenti in arrivo la prossima patch, e vi assicuriamo che non dovrete perderveli. L’aggiornamento di oggi espande ulteriormente un gioco già denso di contenuti, introducendo nuove funzionalità e ampliando la trama del gioco tramite l’Iniziativa Avengers. Marvel’s Avengers offre ora diverse campagne, nove eroi giocabili (dieci su piattaforme PlayStation) e azione multigiocatore cooperativa infinita per un massimo di quattro giocatori.