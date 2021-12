NHL 22: arriva il nuovissimo In Game Gear!

A partire dalla giornata di oggi, tutti i giocatori di NHL 22 potranno divertirsi a indossare una nuova linea d’abbigliamento nata dalla collaborazione con il noto marchio streetwear STAPLE e Sherwood Hockey. La linea sarà disponibile sul noto titolo dedicato alla massima lega statunitense di hockey sul ghiaccio prima ancora di essere rilasciato nella vita reale, il prossimo 2 dicembre.

È con questa originale collaborazione che Electronic Arts vuole lanciare In Game Gear sul suo franchise hockeistico. Sfruttando infatti la collaborazione che Jeff Staple, fondatore e direttore creativo di STAPLE (un marchio che è stato in grado di imporsi a livello mondiale nel campo dello streetwear) ha instaurato con Sherwood Hockey allo scopo di lanciare una linea di abbigliamento esclusiva, EA è riuscita a fare in modo che questi capi speciali esordissero in NHL 22 tre giorni prima di qualunque altro luogo nel mondo.

Grazie all’innovativo motore Frostbite, i giocatori sono in grado di vivere un’esperienza di hockey rivoluzionaria giocando a NHL 22, il tutto mentre appaiono al meglio nelle versioni digitali della collezione Sherwood x STAPLE. Dal 30 novembre al 14 dicembre, le versioni digitali dell’attrezzatura da hockey saranno disponibili gratuitamente per i giocatori che accederanno alla modalità World of Chel. Alcuni giocatori potrebbero anche avere la possibilità di ricevere gli oggetti reali della collezione.

Quest’ultima sarà disponibile, in versione fisica, a partire dal 2 dicembre sui siti ufficiale di STAPLE e di Sherwood Hockey.

Vi ricordiamo che NHL 22, uscito lo scorso 15 ottobre, è attualmente disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X e S.