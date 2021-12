Steam Deck non avrà titoli esclusivi, ecco l’annuncio di Valve

Steam Deck di Valve uscirà nel febbraio 2022, essendo stato ritardato dal suo precedente periodo di rilascio invernale. C’era da aspettarselo, soprattutto vista la domanda per il PC portatile, ma la sua popolarità potrebbe mai raggiungere un punto in cui Valve potrebbe considerare di rilasciare titoli esclusivamente per la piattaforma?

In una recente FAQ dell’evento Steamworks Steam Deck, che consiste in domande di vari studi ed editori, a Valve è stato chiesto del suo interesse per titoli esclusivi:

No, questo non ha molto senso per noi. È un PC e dovrebbe semplicemente funzionare come un PC.



Non c’è da scoraggiarsi più di tanto, anche perché Steam è estremamente popolare e con l’insistenza di Valve nel testare la sua intera libreria per lo Steam Deck potrebbe creare un nuovo interessante mercato per i negozi digitali. Inoltre, ci sono diversi titoli di proprietà di altre piattaforme come Ubisoft Connect e l’Epic Games Store, che non funzioneranno sul PC portatile.