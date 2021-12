Fall Guys Ultimate Knockout arriverà su Xbox e Switch nel 2022

I possessori di una piattaforma Xbox e di Nintendo Switch dovranno attendere ancora un po’ prima di poter giocare a Fall Guys Ultimate Knockout, perché queste versioni sono state rinviate al prossimo anno. A comunicarlo è stato lo sviluppatore del gioco Mediatonic tramite un post pubblicato su Twitter.

Se aspettavate dunque l’arrivo sulle piattaforme sopra citate, dovrete aspettare gli aggiornamenti dello studio, previsti come citato sopra nel corso del 2022. Dunque, al momento la Stagione 6 di Fall Guys Ultimate Knockout può essere giocata soltanto dai possessori di piattaforme PlayStation e su PC.

There's some speculation that we’re launching on Xbox & Switch in Season 6

Unfortunately, that's not true 🥺

It’s still one of our main priorities. Adding cross-progression today was the first step towards that!

Excited to share more in 2022!https://t.co/4ZldnGZvt0

— Fall Guys – Season 6 Out Now! 👑 (@FallGuysGame) November 30, 2021