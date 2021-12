Dead Cells: The Queen and the Sea in arrivo nel 2022, nuovo trailer online

The Queen and the Sea, nuovo DLC del premiatissimo e apprezzatissimo Dead Cells, ha ricevuto un nuovo trailer che oltre a mostrarne i contenuti, include anche il periodo di pubblicazione del contenuto aggiuntivo, che sarà disponibile nel primo trimestre del 2022. Il suo prezzo, così come gli altri DLC già disponibili (The Bad Seed e Fatal Falls), sarà pari a 4.99 euro. Ma le notizie sul metroidvania non sono ancora finite.

Lo sviluppatore Motion Twin non ha ancora finito di supportare il suo gioco, confermando che per tutto il 2022 il titolo riceverà nuovi aggiornamenti e contenuti gratuiti, con alcuni add-on che sono già stati pianificati dal team. Questi verranno finanziati grazie agli introiti garantiti da The Queen and the Sea. Dead Cells è attualmente disponibile sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e mobile. Intanto, avete dato uno sguardo all’ultimo aggiornamento ricevuto dal gioco?