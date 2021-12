Hunting Simulator 2 è disponibile su Google Stadia

Nacon e lo studio di sviluppatori Neopica sono lieti di annunciare l’uscita di Hunting Simulator 2 su Google Stadia. Questa versione permette ai giocatori di immergersi nell’open-world del gioco e nei suoi bellissimi ambienti. In Hunting Simulator 2, si possono esplorare ambienti naturali grandi, vari e spettacolari grazie a una grafica ed effetti sonori completamente ridisegnati.

Insieme al tuo cane, rintraccia e caccia 33 specie animali con a tua disposizione 160 armi ufficiali, accessori e capi di abbigliamento delle migliori marche come Browning, Winchester, Bushnell, Kryptek e Verney-Carron, sono presenti nel gioco per garantire l’esperienza più realistica possibile. Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica tramite la pagina ufficiale di Google Stadia:

In ambienti naturali mozzafiato, scegli la tua attrezzatura tra le migliori armi e gli accessori ufficiali e parti con il tuo cane in cerca di una varietà di specie animali in questa simulazione di caccia.