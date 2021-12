Call of Duty Warzone e Vanguard: Caldera arriverà l’8 dicembre

La nuova mappa di Caldera è pronta ad inaugurare la Stagione 1 di Call of Duty Warzone e Vanguard. Chi possiede Vanguard avrà 24 ore di accesso esclusivo alla nuova mappa di Warzone Pacific. Vediamo insieme quali contenuti attendono i giocatori.

La Stagione 1 “Pacific” di Call of Duty Warzone e Vanguard introdurrà la mappa Caldera, realizzata da Treyarch ascoltando i feedback della community di CoD. La prima stagione di Warzone inaugura un altro anno di contenuti gratuiti, incentrati sull’epica lotta all’ultima resistenza dell’Asse, con una playlist dedicata con nuovi veicoli e armi di Vanguard.

L’8 dicembre 2021, come già accennato, i possessori dell’ultimo capitolo dello sparatutto di Activision, ovvero Call of Duty Vanguard, avranno la possibilità di accedere in modo esclusivo alla nuova mappa di Caldera. Durante questo periodo, i giocatori di Warzone potranno giocare su Rebirth Island. Dopodiché dal 9 dicembre, Caldera e Rebirth Island saranno accessibili a tutti i giocatori.

La mappa è costituita da varie zone, che sono le seguenti:

Naval Arsenal: cantiere navale ed avamposto, situato nella zona nord-occidentale della mappa. Offre diverse possibilità di combattimento all’interno e all’aperto, nonché alcune insolite posizioni tattiche come i bacini di carenaggio;

Industrial Docks: vasto scalo industriale, gestito un tempo dalla Ocean Freight Company che include cinque enormi gru arrugginite, un enorme hangar navale, la sede centrale abbandonata della compagnia e un intero deposito di spedizione;

Rovine: sito archeologico intoccato contenente i resti di alcune strutture megalitiche, apparentemente risalenti al dodicesimo secolo, dalle colonne che ricordano formazioni vulcaniche naturali.

Tra le altre aree vi troviamo anche la Runway (pista aerea secondaria, in parte celata dalla giungla), Phosphate Mines (la miniera di fosfati), Peak (zona sopraelevata, posizionata sulla cima di un vulcano) e molte altre, che troverete illustrate qui, sul blog ufficiale di Call of Duty Warzone e Vanguard. Non solo, sul blog potrete prendere nota di alcune implementazioni che vedrà l’arrivo della Stagione 1 (di cui vi abbiamo parlato in questo articolo).