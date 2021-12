Everwild: il director recluta il designer di Alien Isolation

Il già precedentemente annunciato Everwild è in sviluppo presso Rare e Xbox Games Studio ed è avvolto quasi completamente dal mistero, in quanto le poche informazioni di cui siamo a conoscenza riguardano semplicemente la troppo lontana finestra di lancio prevista.

Oltre a ciò, ad oggi siamo anche consci del fatto che il director del progetto Everwild, sembra si sia attivato per reclutare nuovi elementi che vengano a far parte del suo team di sviluppo, attualmente impegnato con questo imponente videogioco. Gary Napper, a questo proposito, già lead designer di Alien Isolation, si unirà a Rare nelle vesti di sviluppatore.

Napper ha annunciato questa virata nella sua carriera, tramite un cinguettio postato sul suo profilo personale di Twitter, in cui ha rivelato che inizierà a lavorare come direttore del design anche su Everwild:

Su emozionato di annunciare che da oggi mi unirò alla squadra di Rare in qualità di direttore del design per il progetto di Everwild. Non vedo davvero l’ora di dare vita a cose stupende con questo incredibile studio e squadra.

Napper è anche noto nel settore per essere stato incluso nello sviluppo di Halo Wars 2, insieme a Supermassive Games, Criterion e molti altri. Dato che sembra che Rare sia ancora impelagata con le assunzioni per il suo attuale progetto in cantiere, sembrerebbe certo che il lavoro da svolgere è ancora molto. Tuttavia, le varie assunzioni e i vari post su Twitter suggeriscono che lo sviluppo, nonostante i rallentamenti subiti, sta andando avanti.

Matt Booty, a questo proposito, non troppo tempo fa ha rassicurato i fan che sono in trepidante attesa per questo interessantissimo gioco di avventura. Everwild, secondo gli ultimi rumor, uscirà per Xbox Series X|S e PC non prima del 2024.