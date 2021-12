Mortal Kombat: Eyeballistic chiede a WB la trilogia rimasterizzata

Lo studio di sviluppo indipendente Eyeballistic ha lanciato un’interessante petizione volta a convincere Warner Bros. che la prima trilogia di Mortal Kombat (il cui prossimo capitolo è in sviluppo) ha bisogno di una versione rimasterizzata in 4K. Al momento attuale, la campagna ha ottenuto circa 3 mila firme.

Dalla petizione (che troverete qui), si evince che Eyeballistic aveva contattato il creatore dello storico picchiaduro Mortal Kombat, ovvero Ed Boon, dimostratosi favorevole al progetto della software house indipendente. Tuttavia, la Warner Bros. pare abbia rifiutato la proposta, in quanto ritiene che la trilogia rimasterizzata non possa vendere abbastanza copie da recuperare i costi di produzione e per la campagna di marketing.

In realtà esiste già una raccolta che include i primi tre capitoli di Mortal Kombat. Questa, però, invece di racchiudere tutti e tre i singoli episodi, permetteva ai giocatori di utilizzare tutti quanti i personaggi presenti nei primi tre titoli della saga. Eyeballistic desidera, in aggiunta, migliorarne l’aspetto tecnico e grafico tramite Unreal Engine 5 (ne ha già mostrato dei prototipi, che troverete in calce alla news), così da avvicinare coloro che non si sono mai approcciati alla serie. Eyeballistic vuole anche apportare modificazioni al comparto audio e alle funzionalità online.

La casa di sviluppo indie si è posta l’obiettivo di racimolare almeno 100 mila firme in totale prima di contattare nuovamente Warner Bros:

Stiamo pianificando di ricreare scupolosamente ogni dettaglio di ogni livello e di ogni personaggio in 3D. Naturalmente ricreeremmo anche ogni mossa fatale, ogni amicizia, ogni brutalità presente nei titoli originali. I personaggi e i vari livelli avranno una risoluzione 4K e il gioco girerà a 60 fotogrammi al secondo grazie alla potenza dell’Unreal Engine 5. Ricomporremo anche tutte le musiche, conferendogli un carattere più moderno e cinematografico, che incorpori la presenza di veri e propri strumenti musicali.

Dopodiché, il team indie si è soffermato su quali potrebbero essere le piattaforme di lancio di riferimento, ovvero Nintendo Switch, Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC. Si prevede, infine, anche il prezzo di vendita della trilogia rimasterizzata di Mortal Kombat, che si aggirerebbe sui €39,99 (prezzo che include i primi tre capitoli originali, più la componente online, dotata di matchmaking).