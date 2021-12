The Stanley Parable Ultra Deluxe: in arrivo un annuncio importante il 2 dicembre

Ideato da Davey Wreden come mod gratuita per Half-Life 2, The Stanley Parable si trovò più e più volte a essere riscritto nuovamente da zero fino a chiudersi, dal 2011 al 2013, nella sua versione definitiva, implementando una narrativa strabiliante per il genere di riferimento del periodo e migliorando la qualità grafica per adattarsi ai computer di ultima generazione. Ma dopotutto, quel che conta è la storia di Stanley, il triste dipendente che si sarebbe trovato a farsi guidare da una misteriosa voce celestiale in un viaggio tra il reale e il surreale. E in tal senso, la versione Ultra Deluxe è mirata proprio a espandere quella che, anni or sono, sorprese migliaia di giocatori in tutto il mondo, integrando dei nuovi finali esclusivi nel mix di contenuti.

È passato un po’ di tempo da quando il Galactic Cafe ha condiviso un aggiornamento su The Stanley Parable: Ultra Deluxe, una reimmaginazione del successo ottenuto nel 2013. Annunciato ai The Game Awards 2018, ha subito ritardi e non ha ricevuto molte informazioni quest’anno. Tutto potrebbe cambiare il 2 dicembre 2021, poiché Crows Crows Crows, che sta aiutando a sviluppare il titolo e ci sarà un annuncio importante in streaming a partire dalle 9:00 PT (le 18:00 in Italia). Lo sviluppatore si è scusato per il silenzio radio e afferma che è stato al lavoro sul gioco. Forse ci sarà qualche nuovo gameplay insieme a un annuncio della data di uscita. A questo punto, dato il numero di altri titoli che sono stati posticipati nel 2022, non sarà una sorpresa se anche Stanley Parable: Ultra Deluxe ne seguisse l’esempio.

Oltre ad essere portato su Unity Engine, avrà nuovi contenuti e finali in cui i giocatori potranno immergersi. Resta sintonizzato per ulteriori dettagli quando l’annuncio sarà presentato in anteprima il 2 dicembre 2021. The Stanley Parable: Ultra Deluxe è in sviluppo per console e PC.