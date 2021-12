Nintendo Switch: il nuovo update migliora la stabilità

Nintendo ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento al sistema della sua console ibrida, Nintendo Switch. L’aggiornamento, tuttavia, non sembra aggiunga nulla di eccezionale o di diverso rispetto alla situazione precedente. L’aggiornamento in questione, che poi sarebbe l’update 13.2.0, presenta, infatti, un’unica nota.

La nota che ne descrive l’utilità suggerisce che sono stati apportati alcuni miglioramenti alla stabilità generale dell’hardware di Nintendo Switch, così che venga migliorata ulteriormente l’esperienza di tutti i videogiocatori.

Un dataminer ha affermato, tramite il suo account Twitter, che le uniche modifiche apportate al firmware sembrano essere un aggiornamento del suo componente “nim”, ovvero un elemento che comunica con i server di Nintendo e che è, altresì, responsabile della visualizzazione delle notifiche.

É stato anche notato, in aggiunta, che Nintendo Switch, con l’update 13.2.0, ha visto l’introduzione del supporto per CADPA, il nuovo sistema di valutazione dei giochi in Cina. Prima di suddetto aggiornamento, era stata rilasciata una patch lo scorso settembre (l’update 13.0.0), che aggiunse l’aggiunta del supporto ai dispositivi Bluetooth. Prima di allora, non era fornito il supporto su Switch ai giocatori che volevano usufruire di un auricolare wireless.

Nintendo Switch, oltre alle aggiunte illustrate in questo articolo, è stata arricchita anche tramite l’arrivo dell’app di Twitch: si tratta di un’introduzione che risale al mese scorso. Inoltre, la console ibrida della Grande N ha totalizzato dati importantissimi sul fronte delle vendite, andando a superare la quota di 300 mila solo negli Stati Uniti d’America.

[Nintendo Switch Firmware 13.2.0]

It seems that Nintendo added support for CADPA, a new Chinese rating system, to the software startup screen (the black screen w/ Nintendo and Switch logos) for Chinese-region games. The rating icon will appear in the lower left corner. pic.twitter.com/r4Xqkxmmkv

— OatmealDome (@OatmealDome) December 1, 2021