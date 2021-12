Chrono Cross: il remaster sarà multipiattaforma, rumor

Un recente rumor ha anche affermato che Chrono Cross sta ricevendo una remaster. A rafforzare ancora di più i rumor su un’eventuale remaster ci pensa Il co-fondatore di XboxEra Nick Baker il quale la settimana scorsa ha affermato che Chrono Cross Remastered sarebbe stato annunciato per più piattaforme. Intanto WFS annuncerà un crossover con Square Enix per Another Eden: The Cat Beyond Time and Space il 4 dicembre. Potrai guardare l’annuncio in live streaming in inglese e giapponese. Un utente di Reddit ha pubblicato un argomento sottolineando che l’ultimo aggiornamento di Another Eden: The Cat Beyond Time and Space includeva file per una collaborazione Chrono Cross.

Originariamente pubblicato su PlayStation nel 1999, Chrono Cross si svolge nello stesso universo di Chrono Trigger, il classico JRPG SNES. Il gioco è stato sviluppato da molte delle stesse persone che hanno realizzato l’uscita a 16 bit, tra cui Masato Kato, Yasuyuki Honne e Yasunori Mitsuda. È stato il compositore Mitsuda a dare il via ai rumor in ottobre. È stato riferito che un “grande remake per PlayStation” era in arrivo dopo che Mitsuda aveva retwittato e aveva detto in un’intervista radiofonica di aver registrato un tema in lingua irlandese per il gioco con il compositore Michael McGlynn e sua figlia. arlando al podcast XboxEra, il co-fondatore Nick Baker ha aggiunto più credibilità alla voce e ha aggiunto che crede che il gioco non sarà esclusivo per PlayStation: