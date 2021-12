FIFA 22: Le Online Qualifier della eSerie A TIM tornano in collaborazione con Playstation

Lega Seria A ha annunciato il ritorno delle Online Qualifier della eSerie A TIM che si svolgeranno su FIFA 22 e ora con la conferma, arrivata da Infront, dell’avvenuto rinnovo della partnership con Playstation il torneo sarà ospitato sulla sua dashboard di gioco e aperto a tutti. I players che accederanno alle finali avranno la possibilità di essere selezionati come rappresentanti di un team della eSerie A TIM 2022.

Dal 30 novembre tutti gli appassionati potranno iscriversi ad una delle Cup e sfidandosi avranno la possibilità di essere tra i 32 Vincitori. Per la prima volta il torneo sarà suddiviso in due gruppi, in base alla console su cui si gioca, e quindi si dividerà in due diverse finali. Per partecipare agli Online Qualifier della eSerie A Tim bisognerà avere sopra i 16 anni di età, si dovrà essere in possesso di una copia di FIFA 22, di un abbonamento a PlayStation Plus e un di account ESL.

Ci sono tre modi per iscriversi al torneo:

https://play.eslgaming.com/italy/eserieatim Tramite la pagina dedicata:

Tramite la dashboard PS4, sulla pagina “Eventi”, sezione “Tornei”

Sul sito: https://compete.playstation.com/

Tutti i giocatori, dipendentemente dalla console su cui competeranno potranno registrarsi a diverse qualificazioni, denominate Cup, che si terranno tra dicembre 2021 e gennaio 2022.

Per i possessori di PS4 solamente i primi 4 di ogni Cup arriveranno alla finale. Queste sono tutte le date per gli Online Qualifier su Playstation 4:

Cup 1 – martedì 14/12/2021

Cup 2 – martedì 21/12/2021

Cup 3 – martedì 28/12/2021

Cup 4 – martedì 4/01/2022

Nel caso delle qualificazioni per coloro che parteciperanno alla competizione da Playstation 5 saranno i primi 8 di ogni classifica a passare. Ecco le date disponibili:

Cup 1 – mercoledì 29/12/2021

Cup 2 – mercoledì 5/01/2022

I 32 giocatori che passeranno gli Online Qualifier, divisi per piattaforma, potranno partecipare alle 2 finali dell’11 gennaio 2022. Per i partecipanti di ciascuna, indipendentemente dalla piattaforma, oltre ad avere la possibilità di essere selezionati come rappresentanti di un Team della eSerie A Tim 2021/2022, ci saranno dei premi in palio:

Per il 1° classificato: un abbonamento PlayStation®Now da 12 mesi;

Per il 2° classificato: un abbonamento PS Now da 3 mesi;

Per il 3° e il 4° classificato: un abbonamento PS Now da 1 mese;

Dal 5° al 16° classificato: un abbonamento PS Plus da 1 mese.

Dopo la Fase Online di qualificazione si svolgerà la Regular Season, seguita dai Play Off e dalle Final Eight che decreteranno il team Campione d’Italia.