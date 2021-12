League of Legends: Jiizuke non sará in nessuna squadra nel 2022

Jiizuke, il mid laner italiano che ha fatto parte fino a quest’anno degli Evil Geniuses ha annunciato non giocherà nell’LCS, ne in nessun altra lega competitiva di lega competitiva di League of Legends nel winter split 2022.

L’ormai veterano venticinquenne che era entrato nel 2019 nella squadra americana dell’LCS e ha 4 anni di carriera competitiva internazionale sulle spalle. Dopo quasi 3 anni di carriera in Nord America senza riuscire ad arrivare al trofeo che si era designato come obbiettivo, pur arrivandoci vicino nello Spring Split 2020, quando gli Evil Geniuses sono arrivati terzi dopo i playoff.

Jiizuke rimane ancora in cerca di opportunità per ritornare nel competitivo, in particolare per il summer split 2022, nel mentre si terrà cercherà di migliore il suo livello di gioco in Corea e in Europa, decidendo anche di trasmettere in streaming le sue partite.

L’umorismo e il playstyle aggressivo di Jiizuke ha conquistato molti fans in Nord America e in Europa, nonostante questo, dopo non essere arrivati ai playoff di quest’anno, gli Evil Geniuses hanno deciso di sostituirlo, non rinnovando il suo contratto. Jojopyun, un rookie estremamente promettente di 17 anni sarà il suo sostituto negli EG, secondo molti analyst potrebbe essere lui, insieme ad altri cambiamenti fatti nell’organizzazione, tra cui l’acquisizione di Inspired, a portare la squadra ai suoi massimi storici nel 2022.

Tra quello che ha dichiarato nel suo tweet, Daniele “Jiizuke” Di Mauro, ha affermato anche che “questa off-season è stata una clown fiesta”, intendendo quanto caotico e disordinato fosse stato questo periodo per League of Legends competitivo, in particolare per i midlaners nell’ambito lavorativo. Giocatori come Nisqy o Jensen sono stati sostituiti all’interno del team senza nessun preavviso (ovviamente dal punto di vista degli spettatori e appassionati), dimostrazione di quanto sia imprevedibile la situazione negli ultimi mesi.

Durante l’anno seguiranno altri aggiornamenti su Jiizuke e sui team dell’LCS, saranno tutti disponibili nella sezione esports di GamesVillage.