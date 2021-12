Ghostrunner: annunciata una nuova espansione

Il noto publisher 505 Games insieme agli sviluppatori One More Level, 3D Realms, Splitgate Ironworks e All In! Games hanno annunciato recentemente dei contenuti in arrivo per Ghostrunner, titolo attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S e PlayStation 5. Ebbene, scendendo nei dettagli, le aziende hanno recentemente svelato la nuova espansione, chiamata “Project Hel”, sarà disponibile a partire dalla giornata del 27 gennaio 2022.

Inoltre, prima di allora, gli sviluppatori pubblicheranno anche un pacchetto cosmetico dedicato alle festività natalizie, che sarà reso disponibile gratuitamente 7 dicembre 2021. Ecco i dettagli: