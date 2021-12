Firegirl Hack ‘n Splash Rescue: il titolo è stato rimandato

Quest’oggi Thunderful Publishing e Dejima ci danno una triste notizia, l’uscita del loro titolo Firegirl Hack ‘n Splash Rescue è stata rimandata su console.

Per chi non lo conoscesse, nel titolo vestiamo i panni di un’agente di soccorso in erba. Munita di ascia e idrante antincendio ad alta pressione che funge anche da zaino a propulsione.

Rispondiamo alle richieste di soccorso in livelli di difficoltà crescente tra foreste, lussuosi hotel, treni ad alta velocità e palazzi affollati. Gli incendi verranno generati proceduralmente, per rendere migliore l’esperienza di gameplay.