Halo Infinite: svelato il numero delle missioni legate alla campagna

Il multiplayer di Halo Infinite sta andando forte, e con 343 Industries che si sta impegnando a risolvere i problemi, soprattutto con la progressione del Battle Pass, le cose stanno certamente migliorando per quel lato dell’esperienza. Presto, anche l’altra metà sarà disponibile con il lancio della campagna di Halo Infinite, e con l’elenco completo degli obiettivi del gioco che è stato recentemente pubblicato su True Achievements, sono emersi anche dettagli sulla campagna.

Come nel caso di tutte le liste di Achievement, questa contiene alcuni spoiler per la componente single player, quindi non includeremo la lista completa. È interessante notare, però, che rivela che la campagna per giocatore singolo del gioco avrà un totale di 14 missioni.

Questo lo mette al livello di Halo 2 in termini di numero di missioni, e sotto Halo 5: Guardians e Halo 3: ODST, anche se, essendo il gioco un mondo semi-aperto, immaginiamo che la lunghezza totale della campagna sarà significativamente più alta di questi due giochi. Vale anche la pena notare che queste sono solo missioni principali, grazie alla struttura aperta del gioco, ci saranno anche molte missioni secondarie e attività opzionali in offerta.

La campagna per giocatore singolo di Halo Infinite sarà lanciata l’8 dicembre per Xbox Series X/S, Xbox One e PC.