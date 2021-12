The Game Awards 2021: Sting effettuerà una performance del brano finale di Arcane

Nel corso delle recenti ore, è stato annunciato che ai The Game Awards 2021, cerimonia di premiazione annuale condotta dall’indimenticabile Geoff Keighley, quest’anno l’evento sarà fortemente caratterizzato da una performance musicale dal vivo del musicista 17 volte vincitore del Grammy Award, ossia Sting.

Il musicista acclamato commercialmente e dalla critica eseguirà “What Could Have Been” dalla colonna sonora originale della serie animata Arcane di Riot Games e Fortiche Productions basata su League of Legends. Sting è diventato famoso come frontman, autore di canzoni e bassista del gruppo rock new wave britannico dei Police dal 1977 al 1986. Nel 1985 ha lanciato la sua carriera da solista, e combinato con il suo tempo nei Police ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo.

È anche apparso in diversi film nel corso degli anni, il più famoso dei quali è stato il ritratto del cattivo Feyd-Rautha Harkonnen nel travagliato adattamento di Dune di David Lynch del 1984. Tuttavia, per molti, il coronamento della gloria di Sting nel regno del cinema è la sua apparizione in The Smell of Reeves and Mortimer nel 1995.

Insomma, sembrerebbe che la nuova edizione dei The Game Awards prometta fuoco e fiamme, e noi siamo ansiosi di prenderne parte e vedere cosa ci avrà preparato Geoff Keighley per uno degli eventi della game industry più attesi.