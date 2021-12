Dread Hunger: nuovo aggiornamento e piatti mortali

Quest’oggi Digital Confectioners ci mostra un nuovo aggiornamento del loro nuovo titolo, Dread Hunger. Nuovi aggiornamenti e un nuovo ruolo molto vitale…o anche mortale, il cuoco

Il gioco è un multyplayer survival, dove affrontare il gelo artico insieme ai vostri compagni

Per chi non lo conoscesse, il titolo è un multyplayer ad otto giocatori, ogni giocatore deve dare vita al personaggio scelto attraverso la chat vocale mentre si completano gli obiettivi. Gli Esploratori devono lavorare insieme per raccogliere le risorse per alimentare la nave a vela a vapore verso la sua destinazione, mentre combatte con il clima rigido.

Il clima però non è l’unica cosa a cui tener conto, infatti nel vostro gruppo ci sono due ”schiavi”, persone ingaggiate per porre fine alle vostre vite.

In occasione delle feste è arrivato un grosso aggiornamento a livello meccanico e non solo, questa volta preparatevi a vestire i panni del Cuoco.

Chef di una nave allegra che prepara piatti deliziosi o mortali, a seconda del ruolo del giocatore.

Il sistema di chat vocale del gioco è stato aggiornato con audio di qualità superiore, il meglio per sentire le inflessioni vocali che potrebbero indicare una menzogna-utilizzando la tecnologia EOS.

Il titolo è disponibile dal 10 Novembre per PC, sulla piattaforma Steam.